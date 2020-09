Neue Elektronik für Rathaus in Oldisleben

Der Ortschaftsrat Oldisleben tagt am 14. September, ab 18 Uhr im Mehrzwecksaal. Besprochen werden die finanzielle Situation, die Schwimmbadsaison und ein Gutachten zum Gelände des ehemaligen Bauhofs und Feuerwehrmuseums.

Auch gibt es eine Stellungnahme Stadtratsbeschluss An der Schmücke zur Beräumung und Entsorgung des gemischten Abfalls auf dem „Zuckerrübenplatz“ in der Esperstedter Straße sowie einen Beschluss zur Teilsanierung eines Abschnittes der Wilhelm-Pieck-Straße in Sachsenburg und der Elektronik-Anlage des Rathauses Oldislebens (Erdgeschoss) aus den Mitteln der Neugliederungsprämie.