Wiehe: Neue Folie fürs mittlere Becken

Der Verein Familienbad Hohe Schrecke Wiehe hatte in diesen Tagen zu seiner Jahreshauptversammlung geladen. Der 1. Vorsitzende Dirk Köhler konnte dabei 26 Mitglieder begrüßen und blickte natürlich auf das vergangene Jahr zurück. Wie er berichtetet, habe Silke Staatz bei den jungen Badegästen 59 Schwimmstufen, davon 39 Seepferdchen abgenommen. Einige Bänke und Spielgeräte erhielten eine Verjüngungskur.

Wie zu jeder Jahreshauptversammlung sei auch die Kassenlage besprochen worden. „Die Zahlen sind positiv. Die Kassenrevision hat dem Vorstand einen sparsamen und satzungsgerechten Umgang mit dem ihm anvertrauten Geld bescheinigt“, meinte Dirk Köhler. Eine Entlastung des Vorstandes sei dann reine Formsache gewesen. Dafür danke der Vorstand.

Trotzdem musste Dirk Köhler die anwesenden Mitglieder mitteilen, dass diverse geplante Ausgaben für dieses Jahr auf Eis gelegt werden müssen, etwa neue Strandkörbe oder größere Schirme.

Trotz positiver Zahlen keine Investitionen im Familienbad? – Das wäre ein Novum in der achtjährigen Geschichte des Vereins, der 2013 den Betrieb des Freibades von der Stadt Wiehe übernommen hat. „Immerhin haben wir im Schnitt rund 6000 Euro pro Jahr in das Familienbad investiert“, sagte Dirk Köhler. So wäre zum Beispiel das Sozialgebäude inzwischen fast auf einem modernen Stand. Nun aber soll es ans Eingemachte gehen, wie der Vereinschef es formuliert. Das heißt, größere Dinge haben Vorrang.

Begonnen werden soll mit der Instandsetzung des mittleren Beckens. Hier soll zeitnah eine neue Folie eingebaut werden. Die Angebote kämen langsam beim Vorstand an, sagte Dirk Köhler, er kümmere sich nun intensiv um Fördergelder. Vorschläge aus den Reihen der Anwesenden zu Geldquellen wurden bei der Jahreshauptversammlung besprochen und zur weiteren Bearbeitung aufgenommen.

Zum wiederholten Malewurde im Bad randaliert

Einen Zwischenstand zum aktuellen Stand der Planungen der Baumaßnahme werden die Mitglieder und und interessierte Neumitglieder am 4. Juli ab 19 Uhr erfahren, da finde das Vereinsfest statt. Es sei ein Teil des aktiven Familienbad-Vereinsleben, wenn nicht sogar der wichtigste Teil. „Denn ohne unsere Mitglieder wären die ganzen Bemühungen für die Katz“, betonte Dirk Köhler.

Der Vereinsvorsitzende wies auch daraufhin, dass ab etwa 750 Mitgliedern ein kostenfreier Eintritt für alle Besucher des Familienbades möglich wäre. „Eventuell finden sich ja noch 675 Neue?“

Weniger schön, zum wiederholten Male wurde im Bad randaliert. „Die Rettungsstange, eine Bank und einmal mehr der Zaun wurden in Mitleidenschaft gezogen“, schilderte Köhler. Und weiter: „Anzeigen laufen leider immer wieder ins Leere, es ist eine Schande, dass so immer größere rechtsfreie Räume entstehen. Muss erst was Ernsthaftes passieren, bevor hier mehr Präsenz gezeigt wird?“, fragte er. Eltern sollten sich auch fragen, was ihre Kinder nach 22 Uhr draußen so machen.

Termine:

Am 25. April und 16. Mai sollen zum Subbotnik und Warm-up ab 9 Uhr das Familienbad aus dem Winterschlaf erwacht und die Anlage betriebsbereit eingestellt werden.

Am 30. Mai ist ab 13 Uhr das Anbaden. Die Badeaufsicht sichern in der Saison Silke Staatz, Luise Bartsch und Eckhard Müller ab.

Die Veranstaltung „Ein Kessel Buntes“ ist am 9. August.