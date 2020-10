Die Hoffnung erhält neues Futter beim Blick auf die Tagesordnung des Arterner Stadtrates am kommenden Montag. Es gibt nämlich eine Vorlage, die die Beantragung von Fördermitteln für einen kombinierten Rad-/landwirtschaftlichen Weg ab nördliches Ende Karl-Liebknecht-Straße in Artern bis nach Voigtstedt.

Laut Vorlage sind dazu die Planungsleistungen kurzfristig auszuschreiben und nach Auswertung durch die Verwaltung zu vergeben sowie die erforderlichen Kosten für Planung und Bauausführung in den Haushalt einzustellen. Die Initiative für diesen Radweg kommt aus dem Kreise einiger Arterner und Voigtstedter, die sich seit Jahren für diese Verbindung stark machen. Die Stadtverwaltung hat darauf bereits mehrfach Fördermittel beantragt, erhielt aber immer wieder Absagen. Nicht zuletzt, weil oftmals der erforderliche Eigenanteil aus dem Stadtsäckel nicht aufgebracht werden konnte. „Im Mai 2016 haben wir 4320 Unterschriften für die Errichtung dieses Radweges übergeben, seit dem ruht still der See. Wir warten schon lange genug“, sagt Marlis Uhlig. Joachim Groh aus Voigtstedt erinnert daran, dass er die Idee für einen solchen Radweg bereits vor zehn Jahren in den damaligen Voigtstedter Gemeinderat eingebracht hat. „Schon damals wäre der Radweg toll gewesen. Nun aber, da wir zusammen mit Artern eine Gemeinde bilden, wäre es umso wichtiger, damit die Voigtstedter auch ordentlich mit dem Rad nach Artern kommen können“, sagt Groh.

Der Radweg soll rund 1,9 Kilometer lang sein und im Bereich der Wetterstation an der Arterner Karl-Liebknecht-Straße beginnen, die Brücke über die Landesstraße 1172 nutzen und dann in Voigtstedt an den dortigen Karl-Liebknecht-Weg anschließen. Auf diese Trasse hatten sich Stadtverwaltung und Aktionsgruppe im Laufe des Prozesses geeinigt, weil hier alle Grundstücke im Besitz der Stadt sind. Der Arterner Ingenieur Joachim Pfündner geht von Baukosten um die 730.000 Euro aus.