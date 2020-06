Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Kleidung für die Feuerwehr

Der Gemeinderat hat die Anschaffung weiterer Kleidung für die Ortsfeuerwehr einstimmig beschlossen. Nachdem bereits im vergangenen Jahr vier neue Sätze angeschafft wurden, sollen in diesem Jahr vier weitere Folgen, um die zum Teil über 20 Jahre alte Ausrüstung zu ersetzen. Aus drei Angeboten kristallisierte sich jenes der Firma BTL Brandschutztechnik Leipzig mit Sitz in Kabelsketal in Höhe von 4512,48 Euro als das beste heraus.