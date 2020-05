Kyffhäuserkreis. Frei gewordene Stellen seit 1. Mai wieder besetzt. Geduld weiter in der Stadt An der Schmücke gefragt.

Neue Kobbs für Ebeleben und Helbedündorf

Fünf Kobb-Stellen sind im Bereich der Polizeiinspektion Kyffhäuser in diesem Jahr neu zu besetzen. Während für den ausgeschiedenen Kontaktbereichsbeamten Peter Horn in Bad Frankenhausen seit Januar Mario Schabrocker neuer Teamkollege von Ingo Wagner ist, gibt es gute Kunde auch für Ebeleben und Helbedündorf.

Dort seien die freien Kobb-Stellen seit 1. Mai wieder besetzt, teilte auf Nachfrage der stellvertretende Chef der Polizeiinspektion Kyffhäuser, Karl-Heinz-Schmidt, mit. Die Kollegen befänden sich derzeit in der Einarbeitung. Die neuen Personalien werden nächste Woche bekannt gegeben.

Weiter Geduld ist hingegen in der Stadt An der Schmücke gefragt. „Für die Stadt An der Schmücke sowie Roßleben-Wiehe sind die Ausschreibungen erfolgt. Dort befinden wir uns derzeit im Auswahlverfahren“, so Schmidt. Gehofft werde, beide Stellen bis zum Sommer zu besetzen.

In Ebeleben und Helbedündorf sind die Kontaktbereichsbeamter Detlef Seiffge und Hans Pfeifruck seit Ende Februar beziehungsweise Ende April im Ruhestand. Ende Mai geht Bernd Meyer in Roßleben-Wiehe und im Sommer Martin Boretzki im Kyffhäuserland.

Für die Stadt An der Schmücke kündigte Schmidt wieder Vertretungssprechstunden für die Bürger an. Diese seien während der coronabedingten eingeschränkten Sprechzeiten der Stadtverwaltung in Heldrungen ausgesetzt worden, würden aber wieder eingerichtet, sobald die Stadtverwaltung wieder für den Besucherverkehr öffne.

Das Fehlen des Kontaktbereichsbeamten hatte Bürgermeister Holger Häßler (pl) erneut kritisiert. Es gehe darum, den Bürgern ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln, betonte er. Die Stadtverwaltung geht ab Dienstag zu einem „eingeschränkten Normalbetrieb“ über.