Neue Kobbs wohl erst im Dezember in in Roßleben-Wiehe, An der Schmücke und Bad Frankenhausen

Neue Kontaktbereichtbeamte (Kobb) stehen seit dem Sommer für Roßleben-Wiehe, An der Schmücke sowie Bad Frankenhausen in Aussicht. Ende August bekamen die Städte bereits die neuen Schilder für die Außenwand am künftigen Dienstsitz des Stadtpolizisten – immerhin. Doch inzwischen ist das erste Monatsdrittel Geschichte – und die Stellen weiter unbesetzt.

„Das hat sich alles verschoben“, sagt der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Kyffhäuser, Olaf John, auf Nachfrage in Sondershausen. Die Ausschreibung sei erfolgt. Derzeit befinde sich das Vergabeverfahren kurz vor dem Abschluss. „Wir gehen davon aus, dass die Besetzung der freien Stellen dann „zeitnah“ vorgenommen wird, voraussichtlich zum 1. Dezember“, so der Polizeihauptkommissar.

Frei gewordene Kobb-Stellen im Kreis wurden wiederbesetzt

Insgesamt sind im Kyffhäuserkreis acht Kontaktbereichsbeamte in ihren Kommunen Ansprechpartner für die Bürger. Indem sie Anzeigen aufnehmen, entlasten sie auch ihre Kollegen in den Dienststellen in Sondershausen und Artern. In der Stadt An der Schmücke ist die Stelle allerdings schon über ein Jahr unbesetzt. Bad Frankenhausen, wo Peter Horn in den Ruhestand ging, folgte zu Jahresbeginn, war damit allerdings nicht Kobb-los, da die Kurstadt zwei Kontaktbereichsbeamte hat. In Roßleben-Wiehe verabschiedete sich im Sommer Bernd Meyer in den Ruhestand. Alle anderen frei gewordenen Kobb-Stellen im Kreis wurden inzwischen wiederbesetzt.

Verständnis für die Ungeduld der Bürgermeister

Dass die Ausschreibung erst im September erfolgte, obwohl die Unterlagen aus Nordthüringen bereits seit April in Erfurter Zentrale vorlagen, hatte ein Sprecher der Landespolizeidirektion mit Einschränkungen durch Corona begründet, von denen „auch die Polizei nicht verschont geblieben“ sei.

Sondershausens Polizei-Vize Olaf John äußert in diesem Zusammenhang Verständnis für die Ungeduld der Bürgermeister, denen die Nachbesetzung der freien Polizistenstellen in ihren Kommunen seit Monaten versprochen wird, ohne dass sich scheinbar etwas tut. „Wir warten ja auch darauf. Es ist uns wichtig, dass die Stellen neu besetzt werden“, bekräftigt er.

In Roßleben-Wiehe kritisierte Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD) die verspätete Nachbesetzung: „Es ist unglücklich, dass der neue Kontaktbereichsbeamte nach dem Ausscheiden seines Vorgängers kommt. Er hätte vielmehr ein halbes Jahr eher kommen müssen, damit er noch eingearbeitet werden kann“. Nun müsse sich der Nachfolger erst neu orientieren, wodurch viel Zeit verloren ginge.