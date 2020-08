Neue Kontaktbereichsbeamte ab November

Kyffhäuserkreis. Landespolizei kündigt Ausschreibung für unbesetzte Stellen in Roßleben-Wiehe, Bad Frankenhausen und An der Schmücke für September an.

Drei Stellen von Kontaktbereichsbeamten (Kobb) sind derzeit im Kyffhäuserkreis unbesetzt. Während die Stadt An der Schmücke schon seit Jahresbeginn ohne den Polizeibeamten als direkten Ansprechpartner für die Bürger auskommen muss, blieben im Laufe des Jahres auch die frei gewordenen Stellen in der Stadt Roßleben-Wiehe sowie des zweiten Kobb in Bad Frankenhausen vakant, so dass einige Bürgermeister zum Teil schon nichts Gutes ahnten.