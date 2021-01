Neue Kontaktbereichsbeamte im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis Die Polizisten haben in den Städten Bad Frankenhausen, Roßleben-Wiehe und An der Schmücke ihren Dienst aufgenommen.

Die bislang vakanten Stellen der Kontaktbereichsbeamten der Polizei werden in den nächsten Tagen wieder besetzt sein. Das erklärte der Leiter der Polizeiinspektion Kyffhäuser am Montag auf Nachfrage.

„Die neuen Kobbs in Bad Frankenhausen, Roßleben-Wiehe und An der Schmücke sind ab 4. Januar im Dienst“, so Hans-Jürgen Feierabend. Mit den Namen der Kollegen wollte er sich aber noch bis zur Dienstposteneinweisung durch die Landespolizeidirektion zurückhalten. Die offizielle Amtseinführung werde nach Absprache mit dem jeweiligen Bürgermeister noch in dieser, spätestens nächster Woche vorgenommen.

Mit Bürgersprechstunden sei zunächst aber nicht zu rechnen, räumt der PI-Chef ein. „Mit dem harten Corona-Lockdown haben die Stadtverwaltungen ihren Besucherverkehr stark eingeschränkt. Da die Kontaktbereichsbeamten ihren Sitz in den Stadtverwaltungen haben, gilt das auch für uns.“

Ansprechpartner sei weiter die Polizeiinspektion Kyffhäuser mit Dienststellen in Sondershausen und Artern.