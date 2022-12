Neue Trikots für die B-Jugend des Bad Frankenhäuser Sportvereins

Bad Frankenhausen. Zwischen Kur- und Tourismus GmbH Bad Frankenhausen und Sportverein Blau-Weiß entwickelt sich eine Kooperation.

Nikolaus fiel für die B-Jugend des Bad Frankenhäuser Sportvereins Blau-Weiß in diesem Jahr deutlich größer aus: Statt Naschereien im Schuh konnten sich die 14- bis 16-Jährigen am Dienstag nagelneue Vereinsshirts überstreifen und im Foyer der Kyffhäusertherme fürs Foto posen. Passend dazu gab’s auch Hosen und Stulpen, die aber umständehalber zusammengefaltet bleiben durften.

„Die Trikots gab’s als Nikolausgeschenk, ebenso haben wir die Vereinstrainer ausgestattet“, berichtet die Direktorin der Kur- und Tourismus GmbH Bad Frankenhausen, Katja Rudolph, bei der offiziellen Übergabe am Rande der „Nikolaus After Work Party“ am Dienstag in der Therme. Auf die Anfrage von B-Jugendtrainer Sven Langner nach Unterstützung hatte Rudolph nicht lange überlegen müssen. Inzwischen, so erzählt sie, habe sich ein intensiver Kontakt zum Sportverein entwickelt.

„Die Fußball-Jugend bekommt unseren Bus, damit sie zu den Auswärtsspielen fahren kann. Im Gegenzug statten sie der Therme öfter einen Besuch ab – wir bieten Aqua-Kurse an und sie können sich auch physiotherapeutisch behandeln lassen – es ist ein Geben und Nehmen“, schildert die Kur-Chefin. Logisch, dass auch das Logo der Kur- und Tourismus GmbH auf den gesponserten Trikots prangt, so wird gleich noch Werbung für die Kurstadt gemacht.

Für die „After Work Party“ war es eine Premiere. Auf dem Platz vor der Therme zauberten Projektoren leuchtende Ornamente an die Wand. Mit Filz und Kerzen extravagant dekorierte Tische luden zum Verweilen bei Glühwein, Punsch und Waffeln ein, der Nikolaus verteilte kleine Nettigkeiten und Feuerkörbe und Schwedenfeuer heimelten nicht nur die Stimmung urgemütlich an, sondern sorgten auch für ein wohliges Wärmegefühl. Die Party, die laut Kurdirektorin insbesondere auch jüngeres Publikum ansprechen wollte, soll sich etablieren und war an diesem Tag zugleich Weihnachtsfeier für das Therme-Personal, das sich nie vereinen lasse, weil immer jemand arbeite.