Neuer Nostalgie-Kalender erscheint zum 2. Arterner Heimattag

Der neue Arterner Nostalgie-Kalender erscheint zum zweiten Arterner Heimattag. Diesmal unter dem Titel „Artern zwischen Goetheplatz und Siedlung“ ist zum Heimatshoppen am 4. und 5. September erhältlich.

Der diesmal unter dem Titel „Artern zwischen Goetheplatz und Siedlung“ stehende und mit entsprechender Bebilderung versehene Nostalgie-Kalender des Heimatvereins Aratora für das Jahr 2021 erscheint in diesem Jahr eher. Die Verkaufstermine sind Freitag, der 4. September, zwischen 9 und 18 Uhr sowie Samstag, der 5. September, von 9 bis 16 Uhr, wenn der 2. Heimattag sowie das IHK-Heimatshoppen in der Arterner Innenstadt stattfindet. Der Verkaufsstand des Heimatvereins Aratora befindet sich vor dem „Guten Buch“ in der Leipziger Straße.

Der Kalender kostet 10 Euro pro Stück und umfasst, wie dessen sechs Vorgänger auch, 28 Seiten mit 32 historischen Abbildungen. Gezeigt werden diesmal Fotos aus den 1950er- bis 1980er-Jahren, die überwiegend Motive aus dem Norden des Stadtgebietes wiedergeben. Falls der Arterner Zwiebelmarkt stattfinden sollte, wird der Kalender dort nochmals angeboten. Im „Guten Buch“ in Artern kann der Kalender nach dem ersten Oktoberwochenende erworben werden. Einen Verkaufsstand zu einem eventuellen Weihnachtsmarkt wird es allerdings nicht geben.