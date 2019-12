Die St. Kilian-Kirche in Schönfeld hat ein neues Dach. In dieser Woche werden die Arbeiten abgeschlossen.

Dacharbeiten an der Kirche in Schönfeld kurz vorm Abschluss.

Neues Dach für St. Kilian

An der Sankt-Kilian-Kirche in Schönfeld gehen die Bauarbeiten am Dach zu Ende. Dachdeckermeister Torsten Bierbach und Auszubildender Justin Nickel vom Dachdeckermeisterbetrieb Gülle aus Buchholz bei Nordhausen waren am Mittwoch mit Restarbeiten wie Ortgang und Dachfirst beschäftigt. In dieser Woche sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden. Bis dahin sind auch noch zwei Fenster zu verschiefern. Das 1747/48 erbaute Gotteshaus wird seit 2005 Stück für Stück saniert. Nach dem Dach können wieder weitere Vorhaben im Inneren angegangen werden. Bereits mit Hilfe von Spenden konnten die Fenster und der Barockaltar saniert werden.