Freude bei den Einsatzkräften der Oberheldrunger Feuerwehr: Seit Juni haben sie ein neues Gruppenlöschfahrzeug. Jetzt wurde es offiziell in Betrieb genommen.

Über ein neues Löschfahrzeug kann sich die Freiwillige Feuerwehr Oberheldrungen freuen. Seit Juni steht das LF8/6 in der Garage und hat inzwischen auch schon die Feuertaufe bestanden. Mit der feierlichen Übergabe durch die Gemeinde am vergangenen Samstag wurde das Fahrzeug offiziell in Betrieb genommen.