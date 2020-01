An der Alten Wache am Markt in Sondershausen ist Treffpunkt für die Stadtführung am Sonntag.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neujahrskonzert, Pokalschießen und Kleintierbörse

Neujahrskonzert

„Prosit Neujahr – Mit der Uhr in der Hand“ – das Neujahrskonzert am Sonntag, 5. Januar, um 16 Uhr in Wiehe ist diesmal ein kabarettistischer Jahresrückblick mit Hans-Peter Körner und Susanne Fiedler (Klavier). Kabarettautoren kommen an diesem Nachmittag zu Wort, darüber, was sich das Jahr über in der literarischen Kabarettliteratur abspielt. Neben Erich Kästner und Otto Reutter werden auch solche Klassiker wie Eugen Roth, Heinz Erhardt, Wilhelm Busch, Kurt Tucholsky nicht fehlen. Diese Couplets sind heiter, pointenreich und zeitlos aktuell. Körner gelingt es vortrefflich die großen deutschen Komiker dem Publikum nahe zu bringen. Freuen Sie sich auf einen schönen Nachmittag im Stadtpark in Wiehe.

Kleintierbörse

Der Rassegeflügelzuchtverein Heldrungen führt am Samstag, 4. Januar, von 8 bis 12 Uhr in seiner Ausstellungshalle die erste Kleintierbörse im neuen Jahr durch. Es dürfen Tauben, Kaninchen Hühner und Ziergeflügel zum Tausch beziehungsweise Verkauf angeboten werden. Wassergeflügel darf nicht mitgebracht werden. Impfpapiere nicht vergessen. Der Geflügelhof Schaumburg ist auch wieder mit dabei. Für Speis und Trank ist wie immer gesorgt.

Neujahrspokal

Der Bottendorfer Großkaliber Schützenverein von 1991 führt am Samstag von 9.30 bis 13.30 Uhr auf der Schießanlage am Pfaffenrain sein Neujahrspokalschießen durch. Geschossen wird mit Ordonnanzgewehr liegend aufgelegt auf 100 Meter, Militärsportgewehr liegend aufgelegt auf 100 Meter. Es kommen auch die Kurzwaffenschützen zum Zug. Geschossen wird mit Pistole oder Revolver auf 25 Meter Duellscheibe (zweimal fünf Schuss) nach Zeit. In der Disziplin Ordonnanzgewehr erfolgt eine separate Wertung der Damen. Anmeldeschluss ist am Wettkampftag 13 Uhr. Die drei besten Schützen in den Disziplinen ZF-Gewehr, Militärsportgewehr sowie Kurzwaffe erhalten einen Pokal. Bei den Ordonnanzgewehrschützen können sich die fünf erst platzierten Herren über einen Pokal freuen. Für die besten drei Damen stehen ebenfalls Pokale bereit. Der Erststart kostet 6 Euro die weiteren jeweils 4 Euro.

Am Samstag lädt der Sportschützenverein Clingen alle Vereinsmitglieder, deren Partner, alle Sponsoren sowie die Vertreter der Vereine der Stadt Clingen zum alljährlichen Jahresanschießen ab 13 Uhr auf den Schießstand des SSV Clingen ein. Neben dem Schießen mit KK-Kurz und Langwaffen wird es eine gemütliche Kaffeetafel geben.

Stadtführung

Die erste öffentliche Stadtführung des Jahres in Sondershausen wird am Sonntag um 13.30 Uhr angeboten. Treffpunkt ist vor der Tourist-Information Alte Wache am Markt. Gästeführerin Rosi Wilzer erwartet die Besucher auf dem neu gestalteten Marktplatz unterhalb des Residenzschlosses und führt sie innerhalb der nächsten 1,5 Stunden durch die Innenstadt von Sondershausen. Lauschen Sie einer mit geschichtlichen Fakten gespickten Führung und lernen sie die historische Altstadt und die Stadtkirche St. Trinitatis kennen. Im Anschluss an die Führung besteht die Möglichkeit, das Schlossmuseum zu besuchen. Kosten: 4 Euro.