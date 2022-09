Neuzugang bei der Gorslebener Feuerwehr

Gorsleben. Löschgruppenfahrzeug kann beim Tag der offenen Tür am 24. September besichtgt werden

Die Gorslebener Feuerwehr hat einen Neuzugang in ihrem Fuhrpark. Die offizielle Übergabefeier des Feuerwehrautos steht zwar noch aus, aber seine ersten Einsätze in den Diensten der Gorslebener hat das Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 bereits hinter sich, wie Gorslebens Wehrleiter, Ortschaftsbürgermeister Dietmar Strickrodt (Linke), auf Nachfrage mitteilt. Beispielsweise Ende August beim Brand des Abfallhaufens auf dem Gelände der Agrar GmbH Oldisleben in Gorsleben.

Mit Baujahr 1994 sei das Löschfahrzeug vom Typ Magirus zwar nicht gerade neu, habe aber erst 9000 Kilometer auf dem Tacho und sei von der Firma Feuerwehrlenz in Schleusingen komplett neu aufgearbeitet worden, wie der Wehrleiter berichtet. Bisherige Heimat des LF 8/6 sei die Landesfeuerwehrschule in Bad Köstritz gewesen. Mit seinem 600-Liter-Wassertank sei es unter Einsatz von Schaummittel für den Erstangriff gut ausgerüstet. Von den 75.000 Euro Anschaffungskosten trägt die Stadt An der Schmücke 50.000 Euro. Die Differenz nimmt der Ortsteil aus seiner Neugliederungsprämie und hat das alte Kleinlöschfahrzeug in Zahlung gegeben. Am 23. September um 18 Uhr ist offizielle Übergabe und einen Tag später kann das neue Feuerwehrauto beim Tag der offenen Tür der Gorslebener Feuerwehr besichtigt werden.