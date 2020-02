Nikolausrieth: Erbsbärumzug mit Ausrufer und Eiermuhme

Erbsbärumzug am Samstag vor dem Rosenmontag, das hat in Mönchpfiffel-Nikoloausrieth Tradition. Und so machten sich Clowns, Hasen und andere Gestalten in Nikolausrieth auf den Weg durchs Dorf. Als Erbsbär tappte Christoph Kramer mit, der von einem kleinen Erbsbär (Nick Schramm) begleitet wird. Beide sind ganz traditionell in echtes Erbsenstroh gewickelt. Schäfer war Roland Koch, die beiden Ausrufer Oliver Schramm und Dennis Platz. Die bunte Schar zieht von Haus zu Haus, um jeden Einwohner zu begrüßen. Viele erwarteten den närrischen Zug bereits und bewirteten die Gäste, während die Eiermuhme emsig Spenden einheimste.