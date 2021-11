Pfarrerin Nadine Greifenstein bei ihrem Entsendungsgottesdienst in der Unterkirche in Bad Frankenhausen.

Nikolaustag statt Kinderkirche in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Pfarrerin Nadine Greifenstein erwartet am Nikolaustag Kinder und Erwachsene in der Unterkirche.

In diesem Advent heißt es wieder „Nikolaustag statt Kinderkirche“. Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Bad Frankenhausen hatte für den 27. November von 9 bis 12 Uhr zur Kinderkirche in die Unterkirche eingeladen. Leider kann diese Veranstaltung so nicht stattfinden.

Doch am Nikolaustag, also Montag, 6. Dezember, wird von 15 bis 18 Uhr die Unterkirche adventlich geschmückt und geöffnet sein. Besonders die Kinder mit ihren Familien sind herzlich eingeladen und dürfen sich auf eine kleine Nikolausüberraschung freuen. Für Erwachsene werden geistliche Impulse zur eigenen Andacht ausliegen. Pfarrerin Nadine Greifenstein wird vor Ort sein und freut sich auf die kurzen Begegnungen und Gespräche an diesem Nachmittag.