Noch ein Kick mehr?

Was geht in den Köpfen mancher Mitmenschen vor? Sie haben Freude, Spaß daran, Tiere zu quälen, auf sie zu schießen. Wie es laut Tierrechtsorganisation Peta in diesen Tagen in Bad Frankenhausen passiert sein soll. Im Visier des Schützen war ein Kater. Und das sei nicht zum ersten Mal so gewesen.

Da mache ich mir Gedanken. Vor allem über den Schützen. Will er irgendwann mehr? Reicht ihm eine Katze, ein Vogel, ein Hund? Oder zielt er irgendwann gar auf einen Menschen? Die Filme im Fernsehen und die Spiele im Internet sind ja voll davon.

Und ich denke in dem Moment, dass es noch gar nicht so lange her ist, etwa vier Monate, als im Kyffhäuserland-Ortsteil Seega ein Hund angeschossen wurde. Der Labrador hatte eine Verletzung am Bauch. Damals vermutete die Polizei, dass der Unbekannte mit einem Luftgewehr schoss.

Etwas zurück liegen in der Region die tödlichen Stichverletzungen einer Kuh auf einer Weide. Sie hatte sogar mehrere Stichverletzungen, da starb auch das ungeborene Kalb.

Bleibt die Hoffnung, dass Tierquäler ermittelt und bestraft werden. Bleibt die Hoffnung, dass Belohnungen, die die Tierrechtsorganisation Peta für Hinweise aussetzt, die Täter zu überführen, Wirkung haben.