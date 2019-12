Wer nach dem Antrag auf Umbenennung von Stadt „An der Schmücke“ in „Heldrungen“ auf eine rasche Entscheidung der Landesregierung hoffte, muss sich weiter gedulden. Bislang sei kein Brief aus der Landeshauptstadt eingegangen, hieß es am Freitag auf Nachfrage in der Stadtverwaltung.

Ende September hatten die Stadtratsmitglieder mehrheitlich – gegen die Stimmen aus Oldisleben – für die Umbenennung gestimmt. Grund war der sperrige Name, der vielen nicht gefiel, wie mehr als viertausend Einwohner in einer Bürgerbefragung zum Ausdruck gebracht hatten. Im Oktober war der Antrag auf Namensänderung beim Innenministerium eingereicht worden. Eigentlich hatte Bürgermeister Holger Häßler (pl) gehofft, mit einem endgültigen Stadt- sowie neuen Straßennamen und einer neuen Postleitzahl ins neue Jahr zu starten.