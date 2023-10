Noch neun Tage läuft Fotoschau im Schloss

Foto: Henning Most

Sondershausen. Landesfotoschau mit Bildern von 50 Thüringer Fotografen und Fotografinnen ist im Schlossmuseum Sondershausen zu sehen.

Schnell sein, heißt es für alle, die die Landesfotoschau im Schlossmuseum noch besichtigen wollen. Bis zum 29. Oktober sind die 75 Einzelfotos und 6 Serien von 50 Fotografinnen und Fotografen noch zu sehen. Eine Jury hat die besten Arbeiten ausgewählt sowie vier Preise und fünf Anerkennungen verliehen. Schirmherr in diesem Jahr ist Thomas Müller, Landrat des Landkreises Hildburghausen. Veranstalter ist wie in jedem Jahr der Landesverband Thüringen der Gesellschaft für Fotografie. Gezeigt werden einzigartige Momentaufnahmen. Jedes Werk spricht dabei seine eigene Sprache, davon überzeugten sich am Donnerstag Monika Patek (links) und Maxi Louise Blacha bei einem Rundgang durch die Ausstellung im Schlossmuseum.