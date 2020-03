Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Normal im Ausnahmezustand

Man begrüßt sich nicht mehr per Handschlag, stattdessen wird der Ellenbogen hingehalten. Das Schwätzchen über den Gartenzaun mit den Nachbarsleuten, das sonst gern ausführlicher ausfallen darf, wird auf ein Minimum reduziert. Umso größer dafür der Abstand, den man automatisch zum Gegenüber wahrt.

Der Postbote, der ein Päckchen bringt, wird kritisch beäugt. Im Einkaufsmarkt fragt man sich, warum alle Welt das Klopapierregal leer kauft. Jedweder Kontakt wird tunlichst vermieden. Selbst zu Kisten und Kartons. Und erst recht zu Einkaufswagen. Und was mag sich erst im Portemonnaie rumtreiben – sitzen die Viren auch auf Geld? Und wenn ja, wie lange bleiben sie?

In Zeiten von Corona ist nichts mehr normal. Keine Zapfpistole an der Tankstelle, kein Klingelknopf und auch nicht das Knöllchen am Montag in Artern, das ich mit spitzen Fingern von der Windschutzscheibe nahm. Sogar das Handy desinfiziert man schon, sofern man noch entsprechende Mittelchen hat. Und in Italien singen die Italiener inzwischen aus dem Fenster.

Wie wohltuend war da neulich die Radiowerbung, die Karten für ein Rockkonzert im Sommer in Paris anpries, wo ringsum alle Veranstaltungen gerade abgeblasen wurden.

Das fühlte sich mal wieder so richtig schön normal an.