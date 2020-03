Gegen die weitere Corona-Ausbreitung waren in der Stadt An der Schmücke bereits seit Mittwoch alle Spielplätze (hier in Oldisleben) gesperrt.

Nun sind auch die Spielplätze dicht

Kyffhäuserkreis. In der Stadt An der Schmücke waren sie schon seit Mitte der Woche gesperrt – jetzt sind sie es auch per Erlass: Die Thüringer Landesregierung schränkt das öffentliche Leben in Thüringen weiter ein und hat neben Geschäften und Gaststätten nun die Spielplätze – hier in Oldisleben – dicht gemacht. Das ist vernünftig, findet der Bürgermeister der Stadt, Holger Häßler (parteilos). „Es werden doch nicht Schulen und Kindergärten geschlossen, damit sich dann alle auf dem Spielplatz treffen. Wer das denkt, hat den Ernst der Lage nicht verstanden“, hatte das Stadtoberhaupt bereits am Mittwoch erklärt, nachdem die Stadt An der Schmücke als vermutlich erste Kommune im Kreis Spielplatzbesuchen einen Riegel vorschob.