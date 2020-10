Nur eine kleine Lösung für das Dorfgemeinschaftshaus in Schönfeld

Dass das Dorfgemeinschaftshaus in der Arterner Ortschaft eine Renovierung benötigt, ist klar. Lange Zeit fehlte schlichtweg das Geld dafür. Durch Prämien im Zuge der jüngsten Gebietsreform gab es wieder Hoffnungen im Dorf. Mit dem Haushaltsentwurf für 2021 zerschlugen sich diese. Aber es gab das Hintertürchen eines Nachtragshaushaltes. Durch diesen schmalen Spalt sind der Ortschaftsrat und die Stadtverwaltung nun nach einem hart ausdiskutierten Kompromiss gegangen.

Die Diskussion über den Nachtragshaushalt in der Sitzung des Schönfelder Ortschaftsrates war untrennbar verbunden mit der Diskussion zur Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses. Der Wichtigkeit dieses Themas ist sich auch die Stadtverwaltung bewusst, weshalb Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) und Bauamtsleiterin Antje Große ebenfalls anwesend waren.

Ortschaftsbürgermeister Tobias Helm (parteilos) führte aus, dass die Stadt Artern einen Nachtragshaushalt aufsetzen müsse, weil sie von Bund und Land Gelder bekomme, um die Verluste durch die Coronapandemie abzufedern. Um das Dorfgemeinschaftshaus zeitnah sanieren zu können, bedürfe es einer Verpflichtungsermächtigung, also den im Haushaltsentwurf manifestierten Willen der Stadt, die Maßnahme anzugehen. Auch liegt eine positive Bescheinigung über maximal 100.000 Euro Fördermittel aus dem europäischen Leader-Programm vor. Der Höchstfördersatz liegt aber bei 75 Prozent der geplanten Maßnahme.

Eine grobe Kostenschätzung ruft 235.000 Euro Kosten für die Sanierung auf.

Allerdings, so führte Helm aus, habe er vom Bürgermeister eine E-Mail erhalten, in der dieser darum gebeten habe, dass er die Rückgabe der Fördermittel unterstütze. Grund: Die notwendigen Eigenmittel könne die Stadt einfach nicht aufbringen. Diese Entscheidung, so Helm, wollte er aber nicht allein treffen, sondern im Ortschaftsrat besprechen.

Die Fördermittel abgezogen, muss die Stadt also noch 135.000 Euro eigenes Geld aufbringen. Die Ortschaft Schönfeld kann aus ihrer Hochzeitsprämie noch rund 28.000 Euro aufbringen. Es würde also trotzdem viel Geld fehlen. Dieses Geld solle die Stadt aufbringen, schlug Helm vor. Andere mögliche Geldgeber hatten ihm nämlich zuvor bereits abgesagt.

Es folgte ein Schlagabtausch zwischen Tobias Helm und Torsten Blümel darüber, wie viel Geld die Stadt im Dorf Schönfeld für Reparaturen einsetze und wie viel Geld aus Verpachtungen im Dorf seit Jahren in den Stadthaushalt flössen. Auch die ehemalige Ortsteilbürgermeisterin Sonja Helm schaltete sich ein und betonte Schönfelds touristisch wichtige Lage an drei überregionalen Radwegen.

Schließlich einigten sich die Ortschaftsratsmitglieder auf eine Änderung der Beschlussvorlage für den Stadtrat. In dieser solle nun stehen, dass man den Sanitärtrakt des Dorfgemeinschaftshauses mit den zur Verfügung stehenden Mittel aus der Hochzeitsprämie plus 75 Prozent aus den Leader-Mitteln erneuern wolle. Somit stünden etwas mehr als 110.00 Euro zur Verfügung. Allerdings empfahl Antje Große eindringlich, im Vorlauf eine allumfassende Planung für die notwendigen Baumaßnahmen in Auftrag zu geben. So habe man einen Gesamtüberblick und könne den Sanitärtrakt als ersten Bauabschnitt angehen. Die Kosten für die Planungen wiederum sind auch förderfähig.