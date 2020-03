Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nur mal so als Erinnerung

Das macht die Sache wirklich nicht leichter. Als hätten wir Tag für Tag nicht schon absolut genug damit zu tun, beim Thema Coronavirus die Gratwanderung zwischen Besorgnis und Gelassenheit zu bewältigen. Da ist der morgige Freitag auch noch der 13. Oder der 13. März ein Freitag.

Da kann es schon passieren, dass manche Mitmenschen bei ihrer täglichen Gratwanderung etwas mehr ins Schwanken kommen. Oder sie haben allgemein so ihre Probleme mit und an diesem Tag. Einen Tag, den die Statistiker gar nicht so schwarz malen, wie manch einer denken mag. Es liegt an jedem selbst, wie er mit einer möglichen Paraskavedekatriaphobie – natürlich haben die Experten dafür ein Fremdwort – umgeht. Mit dieser Furcht.

Wobei, nicht nur bei den Germanen war die 13 eine Glückszahl. Also sollten wir den 13. als eine positive Zahl ansehen und den Freitag einfach als Freitag.

Wie gesagt, wir haben ja mit der besagten täglichen Gratwanderung genug zu tun. Am Donnerstag können wir also beruhigt zur Arbeit gehen und nach der Robinson-Crusoe-Methode arbeiten – warten auf Freitag.

Übrigens: Im Jahr 2020 gibt es ihn nochmals, den Freitag, den 13. Im November.