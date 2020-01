Bad Frankenhausen. Nach Umzug in Neubau zwei leere Objekte in Bad Frankenhausen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nutzung ehemaliger Schulgebäude

Seit dem Umzug des Kyffhäuser-Gymnasiums im Sommer vergangenen Jahres in den Neubau in der Bahnhofstraße in Bad Frankenhausen stehen die beiden ehemaligen Schulgebäude leer. Im nicht öffentlichen Teil der Stadtratssitzung habe ein potenzieller Investor seine Pläne vorgestellt, sagte Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) auf Nachfrage. Der Investor komme aus der Region, der wolle im denkmalgeschützten Gebäude in der Fritz-Brather-Straße Wohnungen einrichten. Es gehe um eine finanziell größere Investition. Im Frühjahr wolle der Kaufinteressent den Stadtrat über Details informieren. Der Abschluss eines Kaufvertrages sei frühestens im Sommer möglich.

Die Stadt hat das Grundstück Haus II des Gymnasiums am Kantor-Bischoff-Platz zum Kauf ausgeschrieben. Der Verkehrswert liegt laut Bürgermeister bei 80.000 Euro. Der Kunstverein „White Pig“, der aus seinem Mietobjekt in der Rittergasse ausziehen musste, hatte Interesse bekundet, das Objekt zu übernehmen, damit hier ein Kulturzentrum entsteht. Der Verein sagte wegen der zu hohen Sanierungskosten dann wieder ab. Wünschenswert sei, so Strejc, die Nutzung des Hauses als Pflegehotel, eventuell kombinierbar mit barrierefreien Wohnungen, oder nur hochwertige Wohnungen.