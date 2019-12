Ein Lkw, den die AfD nutzte, wurde am 19. Oktober in Reisdorf bei Artern in Brand gesetzt.

Kyffhäuserkreis. Nachgehakt: In den Fällen des brennenden Lkw in Reinsdorf und dem angeschossenen Labrador in Seega hat die Polizei noch keine Spur zu den Tätern.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ob Brand von Lkw oder Schuss auf Hund: bisher noch keine Täter

Die Polizei hat noch keine Spur zum Täter, der am 19. Oktober in Reinsdorf einen Lkw in Brand setzte. Das sagte eine Pressesprecherin der Landespolizeiinspektion Nordhausen auf Nachfrage. Den Lkw hatte die AfD für Wahlkampfzwecke gemietet, ihn ihm waren Bühne, Tische, Bänke, Technik, Werbematerial.

Der Lkw, der auf einem Privatgrundstück, das sich etwas abseits des Dorfes befindet, stand, brannte total aus. Der Sachschaden: rund 80.000 Euro. Nach den ersten Ermittlungen sprach die Polizei von Brandstiftung, ein technischer Defekt wurde ausgeschlossen. Wahlkampf-Lkw der Thüringer AfD abgebrannt Der Lkw stand nicht weit von einem bewohnten Haus sowie einem Gastank. Da hätte etwas noch Schlimmeres passieren können. Die Polizei hatte einen Fährtenhund im Einsatz. Die Spur endete an einem Feld, der oder die Täter verschwanden wohl mit einem Auto. In einem anderen Fall konnte die Polizei keinen Täter ermitteln, so die Aussage der Polizei. Die Akte geht zur Staatsanwaltschaft, sie schaut, ob es noch andere Ermittlungsansätze gibt oder die Ermittlungen eingestellt werden. Am 13. November wurde in Seega ein Labrador angeschossen. Als der Besitzer am Abend nach Hause kam, stellte er die Schusswunde am Bauch des Hundes fest. Unbekannte schießen im Kyffhäuserkreis mit Luftgewehr auf Labrador