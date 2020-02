Obstbauern im Kyffhäuserkreis schauen besorgt auf das Thermometer

In den schier endlos scheinenden Reihen in den Apfelplantagen in Mönchpfiffel träumen die Apfelbäume vom Frühling. Währenddessen sind die Obstbauern der Klostergut Mostobst GmbH voll beschäftigt. Sie schneiden, wie jedes Jahr um diese Zeit, die Bäume. Jeder der 170.000 Bäume erhält einen Konturschnitt. Das erfolgt maschinell. Aber auch in Handarbeit werden Bäume wieder in Form gebracht.

„Was ist gutes Wetter?!“, fragt Obstbaumeister Manfred Höroldt am Freitag unter dem blauen Himmel herausfordernd. Frühlingshafte Temperaturen wie in diesen Tagen jedenfalls nicht. Die gehören nicht in den Februar. Zumindest nicht für die Obstbauern.

Schädliche Insekten überleben leichter

Sie schauen derzeit eher besorgt auf das Thermometer. Denn die milde Winterwitterung macht sie alles andere als froh, und das gleich in doppelter Hinsicht: Zwar sind die Temperaturen bis jetzt noch nicht schädlich für die Bäume. Doch wenn es so bleibt oder gar noch wärmer wird, dann erwachen sie. Und dann kann es ein dickes Ende geben. Denn die Frostgefahr ist noch lange nicht gebannt. Hinzu kommt, dass auch Schadinsekten, wie Wickler und Frostspanner am Leben blieben und den Obstbauern das Leben schwer machen könnten.

„Der Baum braucht eine Ruhephase. Wenn er jetzt anfängt mit treiben, dann käme die Blüte zu früh“, sagt Manfred Höroldt. Selbst in der ersten Maidekade kann es, wie jeder weiß, noch mal empfindlich kalt werden. Wobei die Obstbäume noch nicht mal in voller Blüte stehen müssen, wie der Obstbaumeister erklärt: „Die Blüten erfrieren auch schon in der grünen Knospe.“ Der Schaden für den Betrieb, der mit seinem Mostobst den Hersteller von „Beckers Bester“ beliefert, wäre enorm.

„Im Januar hatten wir eine Durchschnittstemperatur von 3,3 Grad Celsius. Damit war es viel zu warm“, so Höroldt. Die niedrigste Temperatur sei Anfang Januar minus 9 Grad Celsius gewesen. „Da gingen keine Schadinsekten kaputt. Würden sich die Temperaturen jetzt bei Frühling einpegeln, kämen sie hervor. Und das wäre schlecht.“

Zumindest regnet es ordentlich

Dafür hat es in letzter Zeit wenigstens ordentlich geregnet. Das tat der Natur gut, und auch den Obstbaumeister freut das: „Bis jetzt liegen wir in diesem Jahr über dem langjährigen Mittel“. So kann es weitergehen, findet er. Abgesehen von einigen Frostschäden hatten die Bäume im vergangenen Jahr trotz künstlicher Bewässerung unter der anhaltenden Trockenheit am meisten gelitten. Von einem Ausgleich sei der Boden selbst jetzt noch weit entfernt. „Das Defizit der vergangenen beiden Jahre ist noch längst nicht ausgeglichen“, dämpft er etwaige aufkommende Euphorie.

Wenn es nach dem Obstbaumeister ginge, könnten die Apfelbäume in vier Wochen mit dem Austrieb beginnen und noch mal vier Wochen später in Blüte stehen. 300 Bienenvölker erledigen zuverlässig die Bestäubung. Die Klostergut Mostobst GmbH hat mehrere Imker aus der Region unter Vertrag, die schon seit Jahren ihre Völker in die Plantagen bringen. Außerdem hat der Betrieb Insektenhotels aufgestellt, in denen sich die wildlebenden Artgenossen der Hausbienen angesiedelt haben.

Die Klostergut Mostobst GmbH bewirtschaftet neben ihren 170 000 Apfelbäumen auch noch Johannisbeeren, Stachelbeeren und Rhabarber.