Obstbaum-Schnittkurs in Tröbsdorf

Wer in diesem Jahr eine ertragreiche Obsternte einfahren möchte, kann dafür jetzt die Grundlagen legen. Ganz gleich ob eine ausgedehnte Streuobstwiese gepflegt werden soll oder die Bäume im heimischen Garten. Die kommenden Tage sind die beste Zeit für den Obstbaumschnitt.

Für all diejenigen, die sich nicht so recht trauen, ihren Obstbäumen mit Schere oder Säge zu Leibe zu rücken, bietet der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in der Region einen praktischen Schnittkurs an, bei dem vieles besprochen, vor allem aber auch praktisch gezeigt und ausprobiert wird.

Interessenten können sich am Samstag in einer Woche, das ist der 14. März, um 9 Uhr am Ortseingang von Tröbsdorf aus Richtung Laucha einfinden. Eine Anmeldung ist für das Seminar auf einer Streuobstwiese des Nabu nicht erforderlich. Allerdings empfiehlt Kursleiterin Iris Hölzer festes Schuhwerk. Die Wiese befindet sich auf einer Hanglage. Die Teilnahmegebühr für die drei Stunden Unterweisung beträgt zehn Euro.