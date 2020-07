Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Öffentlicher Druck im Internet zeigt Wirkung

Arterns Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) geht einen besonderen Weg, um Umweltverschmutzer dazu zu bringen, ihrer Hinterlassenschaften zu beseitigen.

Regelmäßig erhält Torsten Blümel nun Beweisfotos darüber, dass der Parkplatz „Park und Parken“ ordentlich verlassen wurde. Foto: Torsten Blümel

Er konfrontiert die Verursacher in den sozialen Medien mit Fotos ihrer Hinterlassenschaften und übt so Druck auf diese aus, um sie zum Handeln zu bewegen. Bereits in zwei Fällen hatte er Erfolg damit. „Einen ersten Fall gab es an der Freilichtbühne, wo einige junge Menschen gefeiert haben. Dagegen ist ja nichts einzuwenden. Dass sie ihren Müll aber nicht weggeräumt haben, hat mich geärgert“, sagt Blümel.

