Ohrfeige, Beschimpfung und Bedrohung

Häusliche Gewalt. Solche Verhandlungen sind vor Gericht nicht selten. Es geht im aktuellen Fall um einen Mann im mittleren Alter, er hat einen Job und wohnt im Kyffhäuserkreis. Sieben Einträge stehen im Bundeszentralregister. Dabei geht es, was die Fälle betrifft, ziemlich bunt zu: Körperverletzung, Beleidigung, Diebstahl, Trunkenheitsfahrt, Sachbeschädigung, Verstoß gegen das Waffengesetzt. In zwei Fällen wurden Freiheitsstrafen ausgesprochen. Die Vorfälle liegen aber bereits einige Jahre zurück, wie Richter Gerald Fierenz vom Amtsgericht Sondershausen sagte.

Der Mann lebt mit einer Frau zusammen. Sie kam von der Arbeit und bemerkte, dass ihr Partner etwas getrunken hatte. Sie vermutete, dass es wieder mal zu einem Streit kommen würde, den gebe es manchmal wegen Kleinigkeiten. Und den Streit habe es dann auch gegeben. Ausgangspunkt sei eine wohl nicht bezahlte Handyrechnung gewesen. Es habe bereits eine Mahnung gegeben. Die Frau versicherte, dass die Rechnung bezahlt und damit die Sache geklärt sei. Im Streit habe der Mann der Frau eine Ohrfeige verpasst, sie unter anderem als „Dreckschwein“ und „faule Sau“ beschimpft. Zudem soll der Mann der Frau gedroht haben, er werde sie und das Kind totschlagen.

Die Polizei wurde gerufen. Bei der Ohrfeige habe die Frau keine Verletzungen erlitten. Bei dem Mann wurden 2,18 Promille Atemalkohol gemessen. Um eine weitere Aggression zu vermeiden, wurde der Mann aufgefordert, die Wohnung zu verlassen. Das tat er auch. Er ging zu Verwandten.

Es gab zwischen dem Mann und der Frau dann wieder Annäherungen. Weil es wieder einen Vorfall gegeben haben soll, so die Aussage von der Frau, trennte man sich.

Der Angeklagte räumte im Wesentlichen die Vorwürfe ein, in der Verhandlung zeigte er Reue und Einsicht, er hatte sich auch schon bei der Frau für sein Verhalten entschuldigt. Das Gericht verurteilte den Mann zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen je 15 Euro, also insgesamt zu 900 Euro. Das Urteil ist rechtskräftig.

Wie Richter Gerald Fierenz schilderte, sei die Geschädigte zur Verhandlung gekommen, das sei in Fällen von häuslicher Gewalt nicht immer so. Zwar habe es in den anderen Fällen die Aussage bei der Polizei gegeben, jedoch sei man wohl nicht an einer gerichtlichen Klärung interessiert. Dabei sei die Geschädigte – in erster Linie seien es bei häuslicher Gewalt Frauen – verpflichtet, als Zeuge beim Verfahren mitzuwirken. Erscheint ein Zeuge ohne triftigen Grund nicht, hat er ein Ordnungsgeld von 150 Euro zu zahlen. Bei der nächsten Verhandlung könnte es die polizeiliche Vorführung geben.