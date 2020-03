Nach dem Schilderklau in der Nacht zum Silvestertag in Bad Frankenhausen sind die fehlenden Ortseingangsschilder nun ersetzt worden.

Oldisleben hat wieder Ortstafeln

Es ist vollbracht. Oldisleben hat wieder richtige Ortseingangstafeln. Knapp zweieinhalb Monate dauerte es, bis die entwendeten Ortsschilder wieder ersetzt und die stattdessen an den Ortseingängen platzierten Tempo-50-Schilder verschwunden sind. Was in der Stadt An der Schmücke schon Spekulationen blühen ließ, die Verantwortlichen vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr wollten den Ausgang des Streits um den Stadtnamen abwarten. „Das wollten wir natürlich nicht“, sagt Otmar Gerstmeier vom Landesamt in Leidefelde-Worbis.

Es sind die altbewährten Ortstafeln, die jetzt wieder an den Eingängen des Ortsteils der Stadt An der Schmücke hängen und neu angefertigt wurden. Oldisleben steht darauf und Kyffhäuserkreis. „Um etwas anderes, wie beispielsweise An der Schmücke, auf die Ortsschilder zu schreiben, braucht es eine verkehrsrechtliche Anordnung und die gibt es für die Stadt An der Schmücke ja noch nicht“, hießt es bei Gebietsingenieur Roland Dreischärf in Sondershausen. Eine verkehrsrechtliche Anordnung für den neuen Stadtnamen seites des Landesamtes für Bau und Verkehr ist zwar bereits seit längerem beantragt, aber durch die Straßenverkehrsbehörde des Kreises noch nicht bestätigt, weil die endgültige Entscheidung über den künftigen Namen der Stadt aussteht. Oldislebens Ortstafeln an allen Ortseingängen waren in der Nacht zum letzten Tag des vergangenen Jahres verschwunden. Von den Dieben und ihrer Beute fehlt jede Spur.