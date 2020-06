Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oldisleben im Zeichen des Reitsports

Oldisleben steht am Wochenende ganz im Zeichen des Pferdesports. 250 Turnierteilnehmer werden erwartet, die an beiden Tagen 700 Starts absolvieren.

„Wir haben eine Sondergenehmigung erhalten. Darüber freuen wir uns sehr“, sagt Georg Müller vom Reit- und Fahrverein als Gastgeber des Wettbewerbs am Mittwoch im Baumgarten. Da wird gerade das Festzelt aufgebaut. Wie immer packt dabei Oldislebens Partnerkompanie der Bundeswehr mit zu und auch freiwillige Helfer aus dem Ort sind dabei und stellen Toilettenwagen und Einlassbuden auf, schrauben die Treppe am Richterturm an.

Werner Hoffmann und Jochen Engler sind seit Jahren freiwillige Aufbau-Helfer und haben gerade die Treppe an den Richterturm geschraubt. Foto: Kerstin Fischer

“Es wird diesmal ein anderes Turnier sein“, sagt Müller. Ohne Rahmenprogramm mit den Besuchermagneten Flutlichtspringen und „Pump & Drive“ am Freitagabend sowie dem Reiterball am Samstag. Opfer muss man bringen in Corona-Zeiten. Der Freitag ist als traditioneller Turnierauftakt komplett gestrichen. Dafür geht’s an beiden Tagen früh, 8 Uhr los. Anmeldungen habe es aus der ganzen Republik gegeben, berichtet Müller. Am Ende dürfen Spring- und Dressurreiter aus Thüringen und den angrenzenden Bundesländern teilnehmen. Am Sonntag gibt’s sogar mal wieder einen Fahrwettbewerb.

Natürlich wäre nichts ohne Hygienekonzept möglich. Dieses beinhaltet neben einer Limitierung der Personenzahl auf dem Gelände und den normalen Abstands- und Hygieneregeln für Besucher auch Einlasskontrolle, Anwesenheitsnachweis und Farbbändchen am Handgelenk. Auch direkter Kontakt zu Turnierteilnehmern ist untersagt. Ordner werden die Einhaltung überwachen. „Wenn Besucher schon einen ausgefüllten Zettel mit Name, Adresse und Telefonnummer mitbringen, würde uns das die sehr Arbeit erleichtern“, bittet Müller. Besucherparkplätze stehen auf dem Turniergelände diesmal nicht zur Verfügung. Den Platz brauchen die Reiter zum An- und Abfahren. Ende der Veranstaltung ist Samstag, 20 und Sonntag 18 Uhr, für das leibliche Wohl ist wie gewohnt gesorgt.

Für den Material- (Desinfektionsmittel) und Zeitaufwand (Ausschilderung, Überwachung) werden pro Besucher 2 Euro Hygienepauschale erhoben.