An der Schmücke. Ortschaftsrat Christopher Schulze ruft Heldrunger auf, sich im Namensstreit in die Lage der Oldislebener zu versetzen.

Oldisleben: „Ist der eine besser als der andere?“

Für mehr Verständnis will des Oldislebener Ortschaftsratsmitglied Christopher Schulze (parteilos) im Streit um den Namen der Stadt „An der Schmücke“ werben. „Als der Bürgermeister der Stadt zur Befragung aufgerufen hatte, hatte wohl keiner mit diesen Auseinandersetzungen gerechnet“, schreibt Schulze. Die Befragung galt nach außen als Stimmungsbarometer, sich noch einmal mit dem sperrigen Namen zu befassen. Entsprechend niedrig sei das Interesse gewesen. Jedoch nicht in Heldrungen. Dort habe die Beteiligung bei 59 Prozent gelegen, in den anderen Orten im Schnitt bei gerade 20,8 Prozent.

„Konstruieren wir den umgekehrten Fall und Oldisleben hätte eine solche Mehrheit erzielt. Argumente finden sich auch hier, gleiche Einwohnerzahl, Schulstandort und in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet. Was würden die Heldrunger empfinden, wenn Oldisleben an ihrem Ortsschild stehen soll?“, fragt das Ortschaftsratsmitglied. Hätten sich nicht auch die Heldrunger dagegen gewehrt, und das sei nicht einmal schwer nachzuvollziehen. Diese Frage stellt sich aber gar nicht. Weil wohl kein Oldislebener seinen Bekannten, Verwandten oder Freunden in Heldrungen dies abverlangt hätte. Wenn man Respekt voreinander hat, mache man so etwas nicht, ist sich Schulze sicher. Und auch, dass viele Heldrunger Bauchschmerzen den Oldislebenern gegenüber hätten. „Wenn man eine Zusammenarbeit wirklich möchte, tut es gut, sich in die Situation des anderen zu versetzten“, so Schulze.