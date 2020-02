Oldislebener starten Flyer-Aktion gegen Umbenennung

„Wir waren, wollen und werden nie Heldrungen sein.“ Mit kämpferischen Worten kündigt Georg Müller den Auftakt einer weiteren Aktion der Oldislebener gegen die vom Stadtrat beschlossene Umbenennung der Stadt An der Schmücke in Heldrungen an. Bürgermeister Holger Häßler (parteilos) wehrt sich derweil gegen Vorwürfe, die Oldislebener Aktionen zu erschweren.

Seit Januar läuft in dem Ortsteil der Stadt An der Schmücke die Unterschriftensammlung gegen die Umbenennung. Mehr als tausend Unterschriften seien inzwischen zusammengekommen, die für eine Beibehaltung des aktuellen Namens plädierten. Gleichzeitig läuft eine Unterschriftenpetition beim Thüringer Landtag. Um auch wirklich alle Bürger der Stadt zu erreichen, sollen ab dieser Woche Flyer in alle Briefkästen in allen Ortsteilen geworfen werden.

Der Stadtrat hatte im Herbst gegen die Stimmen aus Oldisleben die Umbenennung beschlossen. Vorangegangen war eine Bürgerbefragung, mit der der Bürgermeister ein Wahlversprechen eingelöst hatte. 2100 Bürger hatten sich beteiligt – mehr als 40 Prozent aller Einwohner. 1561 von ihnen hatten sich darin für Heldrungen als neuen Stadtnamen ausgesprochen. Die aktuelle Bezeichnung, für deren Beibehaltung 262 Einwohner stimmten, kam auf Platz zwei. An der Befragung hatten sich nur wenige Oldislebener beteiligt.

Dass Heldrunger mit Unterschriftenlisten von Tür zu Tür gegangen waren und so letztlich die Befragung entschieden, stößt in Oldisleben sauer auf. „Wir sind enttäuscht, eine solche Bürgerbefragung als Abstimmung über einen neuen Namen zu missbrauchen. Das ist mit einem Bürgerentscheid überhaupt nicht zu vergleichen“, empört sich Georg Müller. „Wir Oldislebener wollten immer einen neutralen Namen, der niemanden bevorteilt und in dem sich alle Bürgerinnen und Bürger der neu gebildeten Stadt wiederfinden“, erinnert er an den Vertrag zur Bildung einer gemeinsamen Landgemeinde aus Heldrungen, Oldisleben, Bretleben, Gorsleben, Hemleben und Hauteroda, den damals alle Bürgermeister unterzeichneten und die Oldislebener stets als bindend erachteten.

Gern hätten die Initiatoren ihre Petition über das Amtsblatt der Stadt allen Bürgern zugänglich gemacht. Schließlich sei eine Petition demokratisches Recht und das Formular zur Bürgerbefragung ebenfalls im Amtsblatt veröffentlicht worden, argumentiert Müller. Doch die Stadt habe dies abgelehnt. Obendrein sei nun auch noch der Link von der Internetseite der Stadt auf die Internetseite von Oldisleben entfernt worden. „Für uns Oldislebener ergibt sich daraus die Frage: Wollen die uns überhaupt noch – oder wollen die uns gar nicht mehr?“ Der Mitinitiator der Petition sieht seinen Ort unfair behandelt und ins Abseits gestellt. „Also wir wollen. Wir stehen zu unserer gemeinsamen Stadt“, stellt Müller klar.

Als ersten Erfolg im Kampf gegen die Umbenennung wird in Oldisleben die Reaktion aus dem Innenministerium gewertet. Dieses hatte am Jahresende in einem Schreiben die beabsichtigte Ablehnung des Antrags der Stadt angekündigt, dies allerdings damit begründet, nicht zuständig zu sein.

Über die Vorwürfe aus Oldisleben schüttelt Bürgermeister Holger Häßler verständnislos den Kopf. „Jetzt rufe ich schon im Amtsblatt gegen einen Beschluss der Stadt auf, so weit kommt es noch“, hält er allein das Ansinnen für absurd. „Ich kann mich nur wundern, wenn Herr Müller als berufener Bürger für die CDU im Stadtrat solche Fragen stellt.“

Eine Veröffentlichung im amtlichem Mitteilungsorgan der Stadt gegen einen Ratsbeschluss sei nicht möglich, stellt der Bürgermeister klar. Den Oldislebenern sei die rechtliche Situation auch seitens der Kommunalaufsicht erläutert worden. Gleiches gelte für die Verlinkung des Internetauftritts der Stadt zu einer Internetseite – der ehemaligen offiziellen Seite der Gemeinde Oldisleben – auf deren Startseite ebenfalls gegen einen Ratsbeschluss mobil gemacht werde. Unter der Androhung, die Verlinkung zu entfernen, sei der Ortschaftsbürgermeister vergeblich zu einer Unterlassung aufgefordert worden. Zudem stehe auf der Seite immer noch Gemeinde Oldisleben im Impressum, obwohl diese schon über ein Jahr nicht mehr existiert. Er habe nun die Kommunalaufsicht beauftragt, den Oldislebener Internetauftritt rechtlich zu überprüfen, kündigt der Bürgermeister an.