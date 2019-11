An der ehemaligen Sozialstation in Oldisleben sind Bauleute zugange. Für das Gebäude am Höckfeld hat die Arbeiterwohlfahrt (Awo) feste Pläne: Wo in einer Kinderkrippe bis zur Wende noch ...

Oldislebens alte Sozialstation wird umgebaut

An der ehemaligen Sozialstation in Oldisleben sind Bauleute zugange. Für das Gebäude am Höckfeld hat die Arbeiterwohlfahrt (Awo) feste Pläne: Wo in einer Kinderkrippe bis zur Wende noch Babys und Kleinkinder betreut wurden, soll ein Wohnmodell für Senioren entstehen. Inzwischen ist das Haus entkernt und in Teilen abgerissen. 2018 hatte die damalige Gemeinde das Gebäude verkauft. Foto: Wilhelm Slodczyk