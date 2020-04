Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Online-Vortrag über künstliche Intelligenz

Manuela Lenzen von der Universität Bielefeld wird am Mittwoch, 22. April, von 19 bis 21 Uhr in einem Livestream einen Vortrag über künstliche Intelligenz halten. Sie versucht zu klären, warum diese Technologie zugleich so verwirrt und so fasziniert. Nach vorheriger Anmeldung unter Telefon: 03632/74 12 62 oder per E-Mail an vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de bekommen Interessierte den Zugangslink und eine Anleitung per E-Mail geschickt.