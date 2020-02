Orte im Kyffhäuserkreis: Baumschnitt fast geschafft

Bäume fällen, Hecken auslichten, Gehölze zurückschneiden – noch bin zum 29. Februar ist Zeit dafür. Ab 1. März beginnt die Vogelschutzzeit, die bis Ende September dauert. Dann müssen auch die Kommunen ihre Pflegearbeiten an öffentlichem Grün einstellen. Haben Städte und Gemeinden alle Gehölzpflegmaßnahmen geschafft?

„Mit dem Baumschnitt sind wir schon lange durch“, sieht Detlef Schulze, der Chef vom Sondershäuser Bauhof kein Problem mit der Frist. Trotz Trockenheit und ein paar Sturmschäden sei der Aufwand für die Gehölzpflege auch nicht nennenswert größer gewesen, als in den Jahren zuvor. „Ist ein Baum erst mal vertrocknet, können wir uns den Pflegeschnitt an dem Gehölz schon mal sparen. Das muss dann einfach nur weg.“ Zur Verkehrssicherung und wenn von Bäumen Risiken ausgehen, könnten diese ja das ganze Jahr über gefällt werden. Ein Gefahrenbaum auf Sondershäuser Stadtgebiet sei ihm aber nicht bekannt.

Im Naturbad in Heldrungen ratterte zwei Tage lang die Motorsäge. „Die Trauerweiden waren zu hoch geworden, jetzt sind sie eingekürzt worden, damit sie von unten wieder austreiben und neue Kraft kriegen“, sagt Dieter Zielonka. Seine Frau betreibt das Naturschwimmbad, das sich im Besitz der Stadt befindet. Dass der Bauhof beim Rückschnitt behilflich war, darüber waren die Zielonkas sehr froh. „Denn der hat die erforderliche Technik und die Hebebühne“, bedankt sich Dieter Zielonka für die Unterstützung.

Auch an anderen Stellen in der Stadt An der Schmücke wurde Baumpflege vorgenommen.

„Wobei wir natürlich nie alles schaffen können, dazu ist es einfach zuviel“, sagt Diana Axthelm vom Bauamt der Stadt. Beispielsweise seien im Ortsteil Hemleben die Bäume einer Streuobstwiese gestutzt worden. Auch im Ortsteil Sachsenburg in der verlängerten Wilhelm-Pieck-Straße kam einiges an Holz zusammen.

Zu putzigen Gestalten wurden die Linden entlang der Lindenstraße in Ebeleben gestutzt, wie Bürgermeister Steffen Gröbel (Freie Wähler) selbst zugibt.

Das sei aber im Interesse der Bienen geschehen, die im Ebelebener Wappen einen Platz haben. „Ein Imker hatte uns gebeten, doch ein paar Äste stehen zu lassen, damit sich daran im Frühjahr Blüten bilden können und die Bienen Nahrung finden. Das haben wir getan.“

Ansonsten müssten sich die Bauhofmitarbeiter mit der Gehölzpflege arg sputen. „Wir hatten viel aufzuarbeiten, weil jahrelang kaum etwas getan wurde“, so Gröbel. Am Marktplatz etwa wurden die Platanen gestutzt. Vor allem in den Ortsteilen aber bräuchte mancher Baum nun noch einen flotten Schnitt.

In Artern zeigt sich die Sprecherin der Stadtverwaltung, Antje Große, zufrieden mit dem Fortschritt der Baumpflege in der Stadt und in den Ortsteilen. „Der Bauhof war die ganzen letzten Wochen draußen und hat Baumpflegemaßnahmen durchgeführt“, sagt sie. Fast 130 Bäume wurden in der Stadt und ihren Ortsteilen beschnitten.

Wobei Kommunen und Gartenbesitzer Bäume auch zwischen März und Oktober fällen dürfen, sofern die kommunale Baumsatzung dies gestattet. Kranke Gehölze dürfen immer entfernt werden. Kleinere Zuschnitte für Form und Pflege dürfen auch zwischen März und Oktober vorgenommen werden. Die wild wuchernde Hecke etwas zurückschneiden, ist also auch im Sommer erlaubt.

Auch in Roßleben-Wiehe ist Bauhofleiter René Schönherr zufrieden mit dem Stand der Baumpflege in der Stadt. „Windbruch durch die Stürme war nicht so viel aufzuarbeiten, vielleicht fünf, sechs Bäume. Aber dafür hat uns der Sturm bei der Baumpflege etwas ausgebremst, weil wir da nicht auf die Hebebühne konnten“, so Schönherr. Bis zum Monatsende werden die Fällarbeiten auf jeden Fall geschafft, im März folgen nur noch ein paar Lichtraum- beziehungsweise Verkehrssicherungsschnitte. Aber nur „kleinere Sachen“, die seien ja erlaubt.