Ortschaft terrorisiert: Notorischer Unruhestifter in Klinik eingewiesen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ortschaft terrorisiert: Notorischer Unruhestifter in Klinik eingewiesen

Bereits seit einigen Monaten wurde gegen einen Mann aus einem Ortsteil von Heldrungen ermittelt. Wie die Polizei mitteilte, war der 60-Jährige wiederholt durch Sachbeschädigungen, Beleidigungen sowie durch widerrechtliches Betreten von Privatgrundstücken aufgefallen.

Mehrfach musste die Polizei in dem Ort für Ruhe sorgen. Diese dürfte nun eingekehrt sein. Am Dienstag wurde der Mann, aufgrund eines richterlichen Beschlusses, in eine Klinik eingewiesen.

Weitere Blaulichtmeldungen