Ortschaftsräte tagen in Artern und Voigtstedt

Artern/Voigtstedt. Kurz bevor sich die Kommunalpolitik in die Winterpause verabschiedet, kommen hier und da noch einmal die Abgeordneten zusammen.

Am Arterner Verwaltungssitz in der BrauereistrCaße 3 findet am Donnerstag, 15. Dezember, ab 18.30 Uhr die Sitzung des Arterner Ortschaftsrates statt. Auf der Tagesordnung stehen beispielsweise die Auswertung des Weihnachtsmarktes wie auch Gespräche über ein Anschlussgleis zur Kiesverladung in der Salinestadt. Am Montag, 19. Dezember, um 19 Uhr kommen die Voigtstedter Räte im Haus der Dienste in der Kirchstraße zusammen. Es geht unter anderem ums Knutfest im Januar.