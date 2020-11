Zum zweiten Mal hat der Ortschaftsrat Artern Geld im Rahmen des Bürgerbudgets bereitgestellt. Damit werden Wünsche von Arterner Bürgern finanziert. In diesem Jahr wurden vor allem Sitzgelegenheiten bevorzugt behandelt.

Im Rahmen des Aufrufs zum Bürgerbudget gingen drei Schreiben beim Ortschaftsrat ein. Detlef Schleichardt schlug vor, eine Bank mit Papierkorb am Mühlgraben zu errichten. Gisela Malcomeß und Wilfried Knoll schlugen eine neue Bestuhlung des Rathaussaales, die Erneuerung des Geländers an der Treppe von der Lindenstraße zum Weinberg und die Anbringung eines Geländers auf dem Friedhof nahe des Pumpenhäuschens vor. Die Seniorenprojekt „Bewegung und Begegnung im Quartier“ schlug schließlich vor, einen Handlauf am unteren Ende der Langen Hohle anzubringen sowie Bänke am Solgraben und am Mittelfeld aufzustellen. Die Neubestuhlung im Rathaus fiel aus , da diese im Rahmen der Rathaussanierung eh eingeplant ist.

Alle Vorschläge wurden intensiv diskutiert. Jedoch rückten schnell die Wünsche nach Bänken in den Fokus. Thomas Jentzsch (SPD) sagte, so könne man gleich drei Vorschläge bedienen. Allerdings müsse man beachten, dass es gerade am Mittelfeld schon öfter Vandalismus gegeben habe. Dies gab auch Jacqueline Jonientz (Parteiunabhängige Bürger) zu bedenken. Darauf schlug Joachim Pfündner (CDU) dort eine besonders stabile Bank vor, da dort generell viele Leute spazieren gehen würden. Christian Jordanland (Parteiunabhängige Bürger) schlug daraufhin vor, dieselben Bänke zu verwenden, die auch schon am Weinberg aufgestellt wurden. Diese seien stabil und günstig. Diese sollten dann aber eine Lehne haben, warf Thomas Jentzsch ein.

Schließlich stimmten alle dafür Sitzbänke am Mittelfeld, am Solgraben und am Mühlgraben aufzustellen. Sollte danach von den 5000 Euro Bürgerbudget noch etwas übrig bleiben, solle dies in den Handlauf an der Langen Hohle gesteckt werden.