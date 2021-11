Ortschaftsrat trifft sich in Oldisleben

Im Mehrzwecksaal in Oldisleben trifft sich am Montagabend der Ortschaftsrat zu seiner nächsten Sitzung.

Oldisleben. Beratungen über den Haushalt 2022 der Stadt An der Schmücke Schwerpunkt der Sitzung

Der Haushalt 2022 der Stadt An der Schmücke sowie weitere Schwerpunkte der Stadtratssitzung am 29. November stehen im Focus der Ortschaftsratssitzung Oldisleben am Montagabend, 22. November, um 19 Uhr im Mehrzwecksaal. Darüber hinaus gibt es Informationen zum Abschluss eines Mietvertrages über Wasseraufbereitungstechnik für das Schwimmbad Oldisleben, zum Beschluss über einen außerordentlichen Zuschuss an Ortschaften mit Ortschaftsjubiläen sowie zum Beschluss über die Gewährung eines gesunden Ergänzungsfrühstücks in den Kindergärten der Stadt. Interessierte sind willkommen.