Ostern beim Weihnachtsmann in Rottleben

Rottleben. Dass Jürgen Müller in Rottleben nicht nur Weihnachtsmann kann, sondern auch Ostern und Halloween, das ist im Ort hinreichend bekannt. Seit Anfang März gibt der Osterhase in vielen Variationen auf dem Grundstück des Rottlebeners wieder ein Stelldichein, während die Tanne vor dem Haus nicht nur Ostereier trägt, sondern jetzt auch Wichtel. Für seinen fröhlichen Osterschmuck nimmt Jürgen Müller selbst den Pinsel in die Hand und lässt seiner Phantasie freien Lauf, das Ausschneiden der Formen übernimmt Dieter Reinhardt in Oldisleben.