Päckchen vom Tierheim Gehofen

Päckchen von Tierheim Gehofen – auf Weihnachtsmärkten stets ein Renner – werden in dieser Woche am Donnerstag von 10 bis 14 Uhr und am Freitag von 10 bis 16 Uhr in der Hütte am Lidl-Einkaufsmarkt in Heldrungen verkauft. 500 Päckchen hat die Vorsitzende des Arterner Tierschutzvereins, Christa Scheler, wieder gepackt und die Tierheim-Mitarbeiter helfen beim Einschlagen in Geschenkpapier. Doch leider fielen alle Weihnachtsmärkte aus. Der Erlös aus dem Verkauf kommt dem Tierheim Gehofen zugute – in diesem Jahr dem Bau der neuen Hundeanlage.