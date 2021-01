Pandemie bremste Bauarbeiten aus

Zwangspause für Umbau der Hundeanlage im Tierheim Gehofen. Am 4. Januar soll es weitergehen.

Gehofen. Im Tierheim Gehofen ist die Modernisierung der Hundeanlage deutlich fortgeschritten. Nach dem Abriss der alten Freiläufe sind inzwischen die Wände der Zwinger wieder neu hochgezogen, und auch im Inneren des Gebäudes gingen die Bauarbeiten sichtlich voran.

Der Fördervorgabe, die Bauarbeiten noch in diesem Jahr abzuschließen, hat allerdings die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Durch Corona hat sich alles verschoben. Infektionsverdacht, Quarantäne – die Firmen stellten die Arbeit ein, die Bauleute blieben fern“, erzählt Tierheimleiter Rüdiger Hundt in Anbetracht des halbfertigen Gebäudes.

Rund 326.000 Euro soll der Umbau kosten. 260.000 Euro steuert das Thüringer Sozialministerium bei, den Rest muss der Tierschutzverein „Am Weinberg“ aufbringen, der das Tierheim Gehofen betreibt. 23 Jahre nach den Bau des Tierheims ist die Hundeanlage in die Jahre gekommen: die Fliesen kaputt, die Technik veraltet, die Innenräume dunkel und hellhörig. Wenn ein Vierbeiner mit Bellen anfängt, bellen die anderen mit. Stress für die Bewohner, die so viele fremde Artgenossen in der Nähe meist nicht gewohnt sind.

Während der Zeit der Bauarbeiten haben die Hunde Ausweichquartiere bezogen oder wurden in andere Rudel integriert. Vierzig Hunde leben im Tierheim Gehofen – übers Jahr gerechnet waren es insgesamt 168 und damit aber nur knapp halb so viele wie 2019. Das habe daran gelegen, dass es mangels Platzes zwischenzeitlich einen Aufnahmestopp gab, schildert Rüdiger Hundt. Viele der Hunde zeigen zudem Verhaltensauffälligkeiten, oft wurden sie falsch gehalten oder erzogen. Dass sich im Tierheim Gehofen seit Jahren mit Mario Borgolte ein erfahrener Hundetrainer sehr erfolgreich um "Problemhunde" kümmert, spricht sich herum und beschert den Gehofenern Anfragen von Tierheimen und Privatleuten aus der ganzen Republik, die mit ihrem Latein am Ende sind.

Die Anlage wird nun zu einer „stillen Hundeanlage“ umgebaut. Das heißt: Schallschutz im Gebäude. Dazu größere Fenster, neue Schiebertechnik zwischen Innen- und Außenbereich, neue Gittertüren und Elektrik. „Fliesenarbeiten stehen noch an und die Türen sind inzwischen auch drin“, berichtet Rüdiger Hundt über den aktuellen Stand der Bauarbeiten im Inneren des Gebäudes. Am 4. Januar soll es mit den Arbeiten weitergehen.

Kerstin Fischer