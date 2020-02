Parkgebühr für Brückenerhalt

Am Wanderparkplatz in Braunsroda zur Hängeseilbrücke in der Hohen Schrecke steht seit dieser Woche ein Parkautomat.

Wer der Hängeseilbrücke in der Hohen Schrecke künftig einen Besuch abstatten möchte und mit dem Auto in Braunsroda anreist, der muss ab sofort Parkgebühren entrichten. Am Dienstag sei am Wanderparkplatz in Braunsroda ein Parkscheinautomat aufgestellt worden, teilt das Regionalmanagement Hohe Schrecke mit. „Als Beitrag zum Erhalt der Hängeseilbrücke in der Hohen Schrecke werden zukünftig für das Parken auf dem Wanderparkplatz in Braunsroda Gebühren erhoben“, teilt Robin Kendon mit.

Die vergangenes Jahr gebaute Hängeseilbrücke ist inzwischen eine Attraktion. „Bei kostenloser Nutzung kann man den Wald auf besondere Weise erleben. Damit das lange so bleibt, soll der Unterhalt für die Brücke durch die Parkeinnahmen finanziert werden“, schreibt der Regionalmanagement-Mitarbeiter und zählt als Beispiele die regelmäßigen Sicherheitsprüfungen und Instandhaltungsmaßnahmen auf. „Mit seiner Parkgebühr unterstützt jeder Besucher den Verein Hohe Schrecke bei der Unterhaltung der Hängeseilbrücke“, so Kendon weiter. Die Hängeseilbrücke hatte nach ihrer Eröffnung am 1. Oktober zu chaotischen Zuständen in und um Braunsroda geführt. Aus allen Richtungen kamen die Besucher in den kleinen Ort und parkten jede freie Stelle zu. Schnell trat dringender Nachbesserungsbedarf an der Infrastruktur zu Tage: bei Pkw-Stellplätzen, Parkordnung, Ausschilderung, Toiletten, Imbissversorgung. „Da der Besuch der Brücke keinen Eintritt kostet, sind Parkgebühren unsere einzige Möglichkeit, Einnahmen für den Verein zu generieren, damit dieser auch für den Unterhalt der Brücke aufkommen kann“, hatte bereits im Januar die Vorsitzende des Vereins Hohe Schrecke, Dagmar Dittmer, erklärt, als sie die Installation des Parkautomaten noch vor Beginn der neuen Wandersaison ankündigte. Für das Parken werden 3 beziehungsweise 5 Euro fällig. Die Wanderung mit Brückenbesuch sei mit dem 2-Stunden-Tarif zu schaffen, heißt es. Will man sich jedoch etwas Zeit lassen und noch einen Kaffee trinken, ist der nächst höhere Tarif zu wählen. Als weitere Maßnahme sollen in nächster Zeit Ausschilderungen zur Brücke von allen 13 Orten vorgenommen werden.