Stets in gemütlicher runde werden im Seniorenclub aktuelle Themen besprochen.

Wiehe. Seniorenclub Wiehe lädt zur Gesprächsrunde am 17. Februar ein.

Parkplätze und Tempolimit sind Themen in Wiehe

Beim nächsten Verkehrsgespräch im Seniorenclub der Stadt Wiehe geht es um alles, was mit dem Fahren auf Autobahnen zu tun hat und darum, wie man sein Auto in der Stadt richtig parkt. Das Gespräch ist für Montag, 17. Februar, ab 14 Uhr, in der Schulgasse 5 angesetzt.

Zwei Bereich stehen zur Debatte: Gerade bei hohen Geschwindigkeiten auf Autobahnen sei ein aufmerksames und vorausschauendes Fahren notwendig. Es fängt mit dem Auffahren an. Auch über ein mögliches Tempolimit auf der Autobahn soll gesprochen werden.

Häufig findet man keinen Parkplatz in der Nähe von Ärzten, Apotheken. Wie kann man eine gehbehinderte Person nun in der Nähe aussteigen lassen? Fahrschutzstreifen, Radweg, Einmündungen, Ausfahrten an schmalen Straßen lassen Autofahrern rätseln, wie man Halten und Parken kann.