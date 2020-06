Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Patenschaftsverantwortliche in Artern gewählt

Der Stadtrat hat die Partnerschaftsbeauftragten für den Kontakt zu seinen Partnergemeinden im In-und Ausland einstimmig bestimmt – mit einer Ausnahme. Die Stadtratsfraktionen waren aufgerufen aus ihrer Mitte beziehungsweise aus den Reihen der Ortschaftsräte Personen zu benennen, die sich dieser Aufgabe annehmen wollen. Somit ist nun Frank Meyer der Partnerschaftsbeauftragte für Einbeck in Niedersachsen, mit dem die Salinestadt in diesem Jahr die 30-jährige Partnerschaft feiert.

Für den Kontakterhalt nach Topol'cany in der Slowakei hat sich Martin Unverricht bereit erklärt. Einzig für die Partnerschaft nach Mazingarbe in Frankreich fand sich noch niemand. Hier scheiterte es offenbar an mangelnden Französischkenntnissen. Der Bürgermeister will deshalb in der nächsten oder übernächsten Stadtratssitzung noch einmal darüber abstimmen lassen.