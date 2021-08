Peter Orloff und die Kosaken kommen nach Wiehe

Peter Orloff und sein Schwarzmeer-Kosaken-Chor geben ein Konzert am 19. September in Wiehe.

Wiehe. Der Vorverkauf für das Konzert am 19. September in der St. Bartholomäus-Kirche ist gestartet.

Ein Konzert des berühmten Schwarzmeer Kosaken-Chores unter der musikalischen Gesamtleitung und persönlichen Mitwirkung von Peter Orloff findet am Sonntag, dem 19. September, ab 17 Uhr in der St. Bartholomäus-Kirche in Wiehe statt. Nach der bisher erfolgreichsten Tournee 2019/20 und der längsten Pause in der neueren Geschichte des Chores, können nun wieder Auftritte stattfinden.

Zum Kosaken-Chor gehören hochdekorierte ukrainische und russische Sänger, darunter atemberaubende Tenöre, abgrundtiefe Bässe und als besonderes Highlight eine absolute Weltrarität – ein männlicher Sopran von der Kiewer Oper. Dem Ensemble gehören auch drei der weltbesten russischen Instrumental-Virtuosen an. Sie haben Ivan Rebroff bis zu dessen Tod begleitet und sind nun quasi dessen musikalisches Vermächtnis an seinen einstigen Weggefährten und Freund Peter Orloff. Herzstück des Konzerts sind Lieder der russischen Musikliteratur wie die berühmten „Abendglocken“ „Die zwölf Räuber“, „Ich bete an die Macht der Liebe“, „Stenka Rasin“ oder „Das Wolgalied“.

Tickets gibt es in der Marktdrogerie Kummer, Leopold-von Ranke-Str. 52, Telefon 034672/65678 sowie beim Unstrut Verlag Wiehe GmbH, Im Gewerbegebiet 1, Telefon 034672/69680.