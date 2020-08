Der Kindergarten in Ringleben soll in die Kur. Aber erst einmal wird das Nässeproblem beseitigt.

Pfiffikus in Ringleben wird trockengelegt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pfiffikus in Ringleben wird trockengelegt

Im Kindergarten Pfiffikus in Ringleben ist es feucht. Betroffen sind Keller und Erdgeschoss. Auf seiner Sitzung am Dienstagabend beschloss der Stadtrat der Stadt Bad Frankenhausen, die Trockenlegung des Mauerwerks an eine Sondershäuser Firma zu vergeben.