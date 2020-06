Pilgerpass erschienen

Um die Vielzahl der ehemaligen Klöster in Thüringen und Sachsen-Anhalt zu besuchen, ist nun ein zusätzlicher Anreiz geschaffen worden. Ab sofort ist ein Pilgerpass mit dem Titel „Kloster und Welt“ erhältlich, den man an jedem der neun Klosterorte abstempeln lassen kann. Zu dem Netzwerk an Klöstern gehören im Kyffhäuserkreis Donndorf und St. Wigbert in Göllingen. Federführend bei dem Pass ist das Kloster Memleben. Hinzu kommen das nahegelegene Kloster Reinsdorf, die Schlosskirche Goseck, das Kloster Pforta oder die Kirche St. Moritz in Naumburg, in Richtung Harz das Benediktinerkloster Huysburg und Kloster Michaelstein. „Wer alle neun Stempel gesammelt und seine klösterliche Pilgerreise damit beendet hat, erhält eine kleine Überraschung“, teilt Pfarrer Helfried Maas von der Heimvolkshochschule in Kloster Donndorf mit.