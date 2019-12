Pilzvielfalt im Winterwald

Die witterungsfeste Jacke ist angezogen, ebenso die wasserdichten Winterstiefel. Man kann es wohl mit Fug und Recht Reporterglück nennen, dass es in der Nacht vor dem vereinbarten Spaziergang in der Hohen Schrecke auf den Spuren der Winterpilze den bislang einzigen Wintereinbruch in unserer Region gegeben hat.

Ebenfalls perfekt eingekleidet für den Spaziergang im Schnee sind die Pilzexpertin Daniela Schrimpf und ihre Töchter Cecilia und Larissa. Ebenfalls nicht fehlen darf der quirlige Familienhund Rocko, der die Naturfreundin auf ihren fast täglichen Ausflügen in der Umgebung stets begleitet.

Und los geht die Erkundungstour in den verschneiten Wald auf der Hohen Schrecke zwischen Braunsroda und Oberheldrungen. Erstmals in diesem Dezember kommen winterliche Gefühle auf, denn es knirscht unter den Stiefeln bei jedem Schritt im Schnee. Sofort merkt man, dass die 40-jährige Heldrungerin hier in ihrem Element ist. Sie erzählt, wie sie zu ihrem Hobby gekommen ist und warum sie die Pilzfaszination gepackt hat. „Eigentlich wurde mir das ganze in die Wiege gelegt. Schon im Kinderwagen war ich mit meiner Mutter im Wald, die unsere Ausflüge auch gern für die Suche nach Pilzen genutzt hat“, erzählt sie mit strahlendem Lächeln. Entsprechend sei sie auch als älteres Kind mit ihrer Mutter zum Pilzesuchen im Wald. Danach habe das Interesse abgenommen, bis sie vor etwa fünf Jahren gesundheitliche Probleme bekam. „Ich wollte ursprünglich joggen, um fit zu bleiben, was aber nicht möglich war. Deswegen entschied ich mich für Waldspaziergänge und entdeckte meine Leidenschaft für Pilze neu“, erzählt die zweifache Mutter. „Für mich war immer der Herbst die klassische Pilzzeit. Mein Cousin aus Jena, der sich schon viel länger für Pilze interessierte kam mich aber hier besuchen und hat mir gezeigt, dass man das ganze Jahr über Pilze finden und viele davon sogar essen kann“, erzählt sie, während sie ihren jungen Rüden Rocko immer wieder im Zaum halten muss.

Naturfreundin tauscht sich im Internetmit anderen Pilzexperten aus

Und schon ist das erste Etappenziel erreicht. Eigentlich ist es nur ein umgestürzter Baum, auf den zweiten Blick erkennt man aber, dass dieser übersät ist von großen, dickfleischigen, braunen Pilzen. „Das sind Austernseitlinge“, weiß auch Danielas Schrimpfs jüngere Tochter Larissa sofort. Und sofort hat Mama Daniela auch das passende Rezept parat: „Einfach klein schneiden, mit etwas Öl in der Pfanne anbraten und dann mit Bandnudeln und ein paar Gewürzen vermengen. Einfach lecker und schmeckt gar nicht wirklich nach Pilz“, lacht sie. Außerdem, so verrät sie, könne man Austernseitlinge auch relativ problemlos im eigenen Garten züchten. Unterdessen nutzen die Töchter Larissa und Cecilia den Schnee auch gleich für eine kleine Schneeballschlacht, bei der auch Mama und der Redakteur mal einen Schneeball abbekommen.

Und weiter geht es zu einem Baum, der über mehrere Meter von kleinen Pilzen gesäumt ist. In diesem Falle handelt es sich um den violetten Schichtpilz. „Ich tausche mich über Internetforen mit anderen Pilzverrückten aus und habe dabei festgestellt, dass bei uns teilweise Pilze vermehrt vorkommen, die gemeinhin als sehr selten gelten. Das fand ich wirklich erstaunlich“, erzählt sie. Wiederum andere Pilzarten habe sie selbst überhaupt erst in die Kartierungen eingetragen.

„Ich finde es sehr faszinierend, dass man auch im Winter in der freien Natur etwas Verzehrbares finden kann“, schwärmt die Erzieherin. Auch wenn, und das betont sie auf der Tour immer wieder, längst nicht alle Winterpilze essbar sind. Ihr Wissen darüber hat sie sich über Bücher, aber auch viel über das eigene Erleben angeeignet. „Bei der Pilzkunde sind Riechen und Schmecken wichtige Elemente, um herauszufinden, mit welcher Art man es zu tun hat“, erklärt die 40-Jährige. „Sehr viel gelernt habe ich auch in den Seminaren von Trüffelpapst Dieter Honstraß, der auch aus den Medien bekannt ist“, erzählt sie. Mit seinem Charisma könne Honstraß auch komplizierte Inhalte so vermitteln, dass diese auf jeden Fall hängenbleiben.

Daniela Schrimpf kennt die Höhenzüge in ihrer Heimat bestens. Auf der Hohe Schrecke, der Schmücke und der Finne ist sie häufig unterwegs. Aber auch im Harz und der Region um Apolda hat sie schon Streifzüge auf der Suche nach Pilzen unternommen, wie sie erzählt. Fast jeden Tag ist sie ein bis zwei Stunden unterwegs und weiß mittlerweile ganz genau, wo die Standorte der Pilze entlang ihrer Wegstrecken sind. Auch wenn sie sich auf dem Streifzug ab und zu lieber zweimal vergewissern muss, stört sie auch die weiße Schneedecke nicht. Sie weiß ganz genau, wo es die Pilze gibt. Und diese strahlen teilweise in leuchtenden Farben. „Da ist wieder ein Schwefelkopf“, sagt sie sofort. Als gelernte Erzieherin könne sie sich vorstellen, sagt Daniela Schrimpf, eines Tages auch als Pilzcoach zu arbeiten und dann Erwachsenen und Kindern Wissen über die Pilzbestimmung und die Verwendung dieser zu vermitteln. Mit diesen können man unter anderem nämlich auch Heilmittel herstellen oder sogar basteln.

Daniela Schrimpf ist auch gern bereit ihre Leidenschaft zu teilen. Wer sich ihr auf ihren Spaziergängen anschließen möchte, um mehr über Pilze zu lernen, kann sich telefonisch unter (034673) 77437 melden.